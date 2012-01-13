Украина будет добиваться снижения цены на российский газ до европейского уровня – Янукович

Украина будет прилагать все усилия, чтобы добиться снижения цены на российский газ до европейского уровня.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы не прекращаем переговоры с Россией. Мы будем искать компромиссы. Наша цель - чтобы мы вышли на цену газа, которая была бы не выше, чем в странах Европы, в странах-соседях», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в связи с невыгодными газовыми контрактами 2009 года в газовом секторе Украины сложилась непростая ситуация. «При таких высоких ценах на газ, когда наши товаропроизводители закладывают их в себестоимость своей продукции - наша продукция является неконкурентоспособной на мировых рынках. То есть мы «убиваем» отечественного товаропроизводителя», - отметил он.

Президент обратил внимание на то, что Украина снизила уровень закупок газа в России с более 50 миллиардов кубометров до 27 миллиардов кубометров в 2012 году.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина готовилась к такому шагу. «Мы готовились к тому, что нам, возможно, нужно будет идти этим путем. Мы на протяжении 2011 года значительно повысили добычу угля в Украине. И мы имеем его достаточно и на этот год», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в 2011 году было добыто около 82 миллионов тонн угля, что приблизительно на 13-14 миллионов тонн больше, чем в 2009 году. «Безусловно, у нас в государстве есть собственный уголь, и мы можем его использовать в промышленности и заменять газ», - заметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Украине в прошлом году удалось значительно повысить объемы добычи собственного газа. «И мы идем по пути повышения уровня добычи газа на украинских месторождениях. У нас другого пути нет», – подчеркнул глава государства.