Бойко продолжит переговоры с Миллером по всему спектру вопросов - Лукьяненко

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО 17 января в Москве продолжит газовые переговоры с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ по всему ранее обсуждаемому спектру вопросов.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«С Россией переговоры продолжаются по всей повестке дня», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, планируется ли сократить перечень вопросов в ходе продолжения переговоров.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Минэнергетики и угольной промышленности Украины, ранее переговоры планировалось возобновить 15 января.

13 января официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА продолжатся 17 января в Москве.

«Встреча БОЙКО и МИЛЛЕРА запланирована в Москве на 17 января. Продолжится обсуждение вопроса сотрудничества в газовой сфере», - сказал С.КУПРИЯНОВ.