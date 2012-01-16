Янукович назначил Меркушова членом Нацкомисии по регулированию в сфере энергетики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора МЕРКУШОВА членом Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Как сообщалось, данная Национальная комиссия осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе и в сфере теплоснабжения. Членов Нацкомисии назначает и освобождает Президент Украины.

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