Германия готова увеличить долю "Газпрома" в VNG. Решение обнародуют 31 января

Федеральное ведомство по картелям Германии сообщило, что готово одобрить увеличение доли "Газпрома" в крупной немецкой газовой компании VNG.

После одобрения антимонопольного ведомства голосующими станут все акции российского газового монополиста, который еще в 2010 году увеличил свою долю в VNGс 5,3% до 10,5%.

Как передает Deutsche Welle, проект решения ведомства был обнародован в пятницу, 13 января, в Бонне по итогам исследования относительно того, будет ли обеспечена конкуренция на рынке импорта газа в Германию.

До 25 января свою позицию может изложить другой акционер VNG, давний партнер "Газпрома" Wintershall. По мнению ведомства, хотя из-за тесных связей между этими предприятиями их влияние на рынке увеличится, усиление позиций "Газпрома" не приведет к отрицательным последствиям. Wintershall, который является дочерней компанией концерна BASF, также владеет блокирующим меньшинством акций VNG - 15,8%.

Окончательное решение Федерального ведомства по картелям будет объявлено предположительно 31 января. Оно имеет стратегическое значение для российского концерна, который не намерен ограничиваться ролью поставщика газа и стремится получить доступ к конечным потребителям.