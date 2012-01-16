Заявления Ирана подняли цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 16 января, цены на нефть растут на фоне заявлений Тегерана о возможных последствиях, если соседние с ним страны поддержат эмбарго на иранское сырье, которое может ввести Евросоюз.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,17 доллара, или на 0,17% - до 98,87 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,39 доллара, или на 0,35%, - до 110,83 доллара за баррель.

Европейские власти планируют обсудить запрет на импорт иранской нефти на встрече министров иностранных дел ЕС 23 января. В ожидании этой даты Иран выступил с рядом заявлений, в которых призвал своих соседей по Персидскому заливу воздержаться от увеличения объемов добываемой нефти в случае введения Евросоюзом санкций.

Как заявил накануне представитель Ирана в ОПЕК Мохаммед-Али Хатиби, поддержка странами залива эмбарго на иранскую нефть будет рассматриваться как недружественный шаг, а власти этих государств будут среди виновников ухудшения ситуации и возможного закрытия Ормузского пролива.

Развитие ситуации вокруг Ирана, оказывающей непосредственное влияние на поставки "черного золота" на мировой рынок, а также новости из Европы, где на минувшей неделе произошло понижение рейтингов ряда государств зоны единой европейской валюты, будут главными "драйверами" динамики котировок нефти в ближайшее время, считают эксперты, передает Bloomberg.