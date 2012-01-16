ТЭЦ приватизируют и переведут на уголь

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует перевести все ТЭЦ с газа на уголь, что позволит экономить около 6 млрд. куб. м газа в год.

Об этом он сказал во время брифинга для представителей иностранных СМИ в пятницу, 13 января, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«Мы переводим все наши ТЭЦ на уголь. На это будет нужен приблизительно год, но мы эту работу уже начали», - сказал он.

Министр отметил, что для реализации этой программы нужно принять закон, который позволит приватизацию ТЭЦ и передачу их в концессию.

«Как только будет принят закон о выведении их из объектов, которые не подлежат приватизации, мы будем их направлять в концессию или на приватизацию. Но с одним условием - перевод на водо-угольную технологию», - сказал министр.

Он также отметил, что о внедрении водо-угольной технологии Украина договаривается с китайскими партнерами. «Эту технологию мы сейчас разрабатываем вместе с китайскими партнерами. Она даст нам экономию около 6 млрд. кубометров газа на год», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ хаявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза.

«Мы ставим очень амбициозную задачу – в течение ближайших лет сократить объемы закупаемого в России газа в три раза», - сказал он.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ. «У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что это связано с проводимой в Украине политикой импортозамещения.