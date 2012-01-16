Украина за 11 месяцев импортировала 4,2 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Украина в январе-ноябре 2011 г. импортировала 4,189 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 1 млрд. 338,964 млн. куб. м газа на сумму 458,210 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 444,328 млн. куб. м на сумму 496,686 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 405,565 млн. кубометров газа на сумму 478,310 млн. долл..

Из России в январе-ноябре 2011 г. Украина импортировала 37 млрд. 469,687 млн. куб. м газа на сумму 11 млрд. 352,427 млн. долл.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля 2011 г. холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (г. Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (г. Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.