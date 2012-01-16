Эстонцы инвестируют в строительство гелиоэлектростанции в Херсонской области

Ассоциация предпринимателей – физических лиц Эстонии инвестирует в строительство солнечной электростанции на Херсонщине до 30 млн. евро.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной госадминистрации, об этом заявил член правления указанной Ассоциации, депутат парламента Эстонии Пальтс ТЫНИС во время встречи с председателем Херсонской облгосадминистрации Николаем КОСТЯКОМ, которая состоялась 13 января.

Также во встрече принимали участие представители ООО «А-Капитал», которая будет заниматься строительством станции, и представители профильных структур ОГА.

По предложению эстонской стороны инвестиционный проект по строительству гелиоэлектростанции мощностью до 23 МВт будет реализовываться в селе Большая Благовещенка Горностаевского района.

Срок ввода станции в эксплуатацию – до 1 декабря 2012 года.

Также во время встречи П.ТЫНИС сообщил, что подготовка к строительству гелиоэлектростанции началась еще в 2011 году. В частности, были проведены общественные слушания, во время которых был решен вопрос участия инвесторов в социально-экономической жизни населенного пункта. Инвесторы, кроме создания новых рабочих мест, готовы взять шефство над сельскими школой и клубом, а также оказать содействие в развитии инфраструктуры села.

В свою очередь губернатор Херсонщины пообещал эстонским гостям оказать максимальное содействие для реализации данного проекта. Для этого из специалистов ОГА будет создана специальная рабочая группа.

Договоренности о реализации инвестиционного проекта в Большой Благовещенке были закреплены в меморандуме о намерениях, который подписали Николай КОСТЯК и Пальтс ТЫНИС.