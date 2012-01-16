ДТЭК с декабря не экспортирует электроэнергию в Польшу

Энергохолдинг ДТЭК с декабря 2011 года прекратил экспортные поставки электроэнергии по направлению в Польшу из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, которыми располагает УНИАН.

В ДТЭК агентству УНИАН подтвердили, что не осуществляли экспортных поставок в данном направлении в декабре и январе.

«В течение декабря 2011 г. – января 2012 г. стоимость электроэнергии на биржах Европы была и остается низкой. Причиной значительного снижения стоимости кВт/ч стали теплые погодные условия, сильные ветры в Германии (в этой стране сконцентрированы значительные ветрогенерирующие мощности), общие темпы снижения производства в европейских странах. Ввиду низкой стоимости электроэнергии ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» в данный момент не осуществляет поставки в Польшу», - цитирует пресс-служба директора энергосбытовой компании холдинга ДТЭК ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

В этой связи компания предоставила возможность другим участникам рынка через ежемесячные аукционы получить право на экспорт в данном направлении.

В то же время А. ФАВОРОВ не исключил, что в ближайшем будущем компания возобновит экспортные поставки в Польшу.

«Наша компания гибко реагирует на развитие ситуации в Европе и готова возобновить экспорт в Восточную Европу при благоприятных условиях», - приводит его слова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре-ноябре 2011 году входящая в состав ДТЭК ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении с территории Украины поставило в Польшу 59,6 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.