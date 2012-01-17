Цена нефти продолжила рост на фоне ситуации вокруг Ирана
На мировых торгах во вторник, 17 января, цены на нефть растут на фоне сохраняющейся неопределенности относительно сроков введения Евросоюзом эмбарго на поставки "черного золота" из Ирана и действий властей страны, которые могут за этим последовать.
Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,43 доллара, или на 0,43% - до 100,12 доллара за баррель.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,63 доллара, или на 0,57%, - до 111,97 доллара за баррель.
Европейские власти планируют обсудить запрет на импорт иранской нефти на встрече министров иностранных дел ЕС 23 января. В ожидании этой даты Иран выступил с рядом заявлений, в которых призвал своих соседей по Персидскому заливу воздержаться от увеличения объемов добываемой нефти в случае введения Евросоюзом подобного запрета и пригрозил закрытием Ормузского пролива - одного из важнейших каналов экспорта ресурса в мире.
О возможности увеличения добычи заявил накануне в интервью CNN министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Найеми. Он также отметил, что не ожидает закрытия пролива на длительный срок в случае, если Иран все же пойдет на такой шаг, поскольку через него идет пятая часть мирового экспорта.
При этом в понедельник стало известно, что Франция может выступить с инициативой отложить введение эмбарго на иранскую нефть сроком на три месяца с тем, чтобы дать время властям государств Европы найти альтернативные источники сырья. В то же время, называются и более длительные сроки, на которые может быть отложен запрет - вплоть до шести месяцев, передает Bloomberg.