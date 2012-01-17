«Трускавецктепло» и «Западной теплоэнергетической группе» утвердили тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), на своем заседании 13 января т.г. утвердила коммунальному предприятию Трускавецкого городского совета “Трускавецктепло” и ООО «Западная теплоэнергетическая группа» тарифы на тепловую энергию для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацкомуслуг.

Согласно сообщению, тариф «Трускавецтепло» на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для населения утвержден на уровне 316,45 грн./Гкал (без НДС) с такими составляющими: тариф на производство тепловой энергии - 239,13 грн./Гкал (без НДС), тариф на транспортировку тепловой энергии - 61,63 грн./Гкал (без НДС), тариф на поставку тепловой энергии - 15,69 грн./Гкал (без НДС).

При этом тариф на тепловую энергию «Трускавецтепло» для бюджетных учреждений составит 818,27 грн./Гкал (без НДС) с такими составляющими: тариф на производство тепловой энергии - 751,98 грн./Гкал (без НДС), тариф на транспортировку тепловой энергии - 61,63 грн./Гкал (без НДС), тариф на поставку тепловой энергии - 4,66 грн./Гкал (без НДС).

Для других потребителей тариф на тепловую энергию составит 820,81 грн./Гкал (без НДС) с такими составляющими: тариф на производство тепловой энергии - 754,52 грн./Гкал (без НДС), тариф на транспортировку тепловой энергии - 61,63 грн./Гкал (без НДС), тариф на поставку тепловой энергии - 4,66 грн./Гкал (без НДС).

Нацкомуслуг также одобрила годовую инвестиционную программу КП «Трускавецтепло» в сумме 545 860 грн.

Также комиссия приняла решение установить ООО «Западная теплоэнергетическая группа» (Луцк, Волынская область) тарифы на тепловую энергию для нужд населения на уровне 224,39 грн./Гкал (без НДС) с одной составляющей - тариф на производство тепловой энергии - 224,39 грн./Гкал (без НДС).

При этом тариф данного предприятия на тепловую энергию для бюджетных учреждений составит 645,89 грн./Гкал (без НДС) с одной составляющей - тариф на производство тепловой энергии - 645,89 грн./Гкал (без НДС); для других потребителей - 645,89 грн./Гкал (без НДС) с одной составляющей - тариф на производство тепловой энергии - 645,89 грн./Гкал (без НДС).

Нацкомуслуг одобрила годовую инвестпрограмму ООО «Западная теплоэнергетическая группа» в размере 6 616 680 грн.

Комиссия также выдала КП Днепропетровского областного совета «Аульский водовод» лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу на территории Украины сроком действия пять лет с 16 января 2012 года.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).