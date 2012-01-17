Саудовская Аравия будет удерживать цены на нефть на уровне 100 долларов

Саудовская Аравия намерена удерживать цены на нефть на уровне в 100 долларов за баррель. Об этом заявил министр нефти арабской страны Али аль-НАИМИ в интервью CNN.

По его словам, такую цену за сырье его страна считает наиболее приемлемой для всех участников рынка, передает Лента.ру.

Министр нефти уточнил, что его страна в настоящий момент добывает 9,4-9,8 миллиона баррелей в сутки, тогда как способна добывать 12,5 миллиона баррелей. По его словам, Саудовская Аравия может без труда компенсировать производимый Ираном объем сырья - 2,2 миллиона баррелей в день.

Кроме того, А. аль-НАИМИ высказал сомнение в том, что Ирану удастся перекрыть Ормузский пролив. Тегеран угрожает в случае эмбарго на продажу нефти блокировать пролив, который является единственным путем для экспорта сырья и нефтепродуктов из стран Персидского залива. Саудовская Аравия экспортирует по Ормузскому проливу около десяти миллионов баррелей нефти в день.

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти) опасаются, что рост стоимости сырья может спровоцировать падение спроса и последующий обвал цен, как это произошло в 2008 году.

Котировки на углеводороды могут вырасти из-за санкций Евросоюза в отношении Ирана, которые активно поддерживают США. ЕС намерен запретить закупать нефть в исламской республике, чтобы лишить ее дополнительных средств для финансирования предполагаемой ядерной программы. Тегеран уже предостерег другие страны ОПЕК от увеличения добычи нефти в случае эмбарго. Представитель Ирана в картеле Мухаммад аль-ХАТИБИ (Mohammad Ali Khatibi) призвал экспортеров "не сотрудничать с Европой и США".

Весной этого года член саудовской королевской семьи принц аль-ВАЛИД заявил, что Саудовская Аравия считает наиболее приемлемыми цены на нефть в размере 70-80 долларов за баррель. По его словам, такая стоимость была бы наиболее приемлемой и способствовала бы развитию альтернативной энергии.