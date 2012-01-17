Азаров о газе: "Надо наконец-то завершать эти переговоры"

Украина не намерена закупать весь объем российского газа, предусмотренный газовыми соглашениями 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя сегодняшние переговоры в Москве между министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Надо наконец-то завершать эти переговоры. Сколько можно переговаривать? Пора уже находить решение. И мы им четко сказали: «Мы не собираемся закупать такое громадное количество газа, которое забито вот в этом контракте, в этом кабальном для нас договоре», - сказал Н.АЗАРОВ. Он еще раз отметил, что цена на закупаемый импортный газ для Украины в 5 раз выше цены, по которой закупают газ США, и на порядок больше, чем в европейских странах. «Вот за какие такие грехи мы так наказаны этим контрактом? Почему мы так виноваты? За какие такие грехи мы вынуждены закупать такой дорогой газ? То есть пора же остановиться, наконец, пора нам дать ответ, почему наши люди должны такую высокую цену платить. Вот тема переговоров», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

Напомним, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в Москве продолжит газовые переговоры с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ по всему ранее обсуждаемому спектру вопросов.