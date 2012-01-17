"Газпром" скорректировал цену газа для пяти европейских компаний

Москва. "Газпром", исходя из рыночных условий, скорректировал цену газа в контрактах с GDF Suez (Франция), Wingas (Германия), SPP (Словакия), Sinergie Italiane (Италия) и Econgas (Австрия), сообщил журналистам заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Александр МЕДВЕДЕВ. "Исходя из основополагающих принципов и условий действующих долгосрочных контрактов, в конце 2011 - начале 2012 годов "Газпром экспорт" достиг и оформил договоренности с рядом крупных европейских покупателей, которые предусматривают определенную корректировку цены российского газа, закупаемого по этим контрактам, с учетом развития газового рынка в Европе и ситуации в экономике и энергетике отдельных европейских государств", - сказал он, передает РИА "Новости".

А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что соответствующие контрактные документы подписаны с компаниями GDF Suez, Wingas, SPP, Sinergie Italiane и Econgas.

Ранее ряд европейских потребителей "Газпрома" решили оспорить в арбитраже контрактную цену газа, однако данные компании в их число не входили. При этом "Газпром" не исключал договоренностей с рядом европейских потребителей по корректировке цены газа до конца года вне арбитражного процесса.

В отчете за третий квартал 2011 года "Газпром" сообщал, что ООО "Газпром экспорт" проводит коммерческие консультации с компаниями RWE Transgas, SPP, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GDF Suez, EconGas, GWH Gashandel, Centrex, PGNIG.

В 2010 году ряд европейских покупателей обращались в "Газпром экспорт" с требованиями о пересмотре контрактной цены в рамках долгосрочных контрактов, обосновывая это изменениями на мировом газовом рынке (избыточное предложение газа, существенный разрыв между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов). По итогам переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas и Gasterra.

В конце июня 2011 года замглавы "Газпрома" А.МЕДВЕДЕВ заявил, что газовый холдинг продолжает переговоры с рядом европейских потребителей об изменении условий контрактов на поставки газа. Он отказался уточнить, об изменении каких именно условий контрактов может идти речь, а в числе компаний, с которыми идут переговоры, назвал Eni, E.On и GdF Suez. Замглавы "Газпрома" заявлял, что влияние спотовой составляющей на контракты, если уже не исчезло, то исчезает, так как разрыв в ценах на спотовом рынке и по долгосрочным контрактам существенно сократился.

В ноябре 2011 года А.МЕДВЕДЕВ заявил журналистам, что этой зимой цена на европейских биржевых площадках достигнет 400 долл. за тыс. кубометров, в то время как в 2009 году составляла 200 долл. Однако пока этот прогноз не оправдался.

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