Переговоры Бойко и Миллера снова прошли "в конструктивном русле"

Сегодня, 17 января, в Москве прошла рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля Украины, переговоры украинской и российской сторон прошли в конструктивном русле. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР договорились продолжить переговоры в сфере закупок и транзита российского газа до полной реализации принципиальных договоренностей, достигнутых руководством двух стран.

Как сообщал УНИАН, на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ относительно газовой ситуации заявил: "Надо наконец-то завершать эти переговоры (по газу - ред.)".