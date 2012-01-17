В Луганской обл. ликвидированы 27 "серых" трубопроводов по перекачке топлива из РФ

Правоохранительные органы Луганской области при взаимодействии с пограничным отрядом таможенной службой в 2011 году ликвидировали 27 нелегальных трубопроводов по перекачке дизельного топлива из России в Украину.

Как сообщает УНИАН пресс-секретарь Луганской таможни Олеся ПРОНИНА, за указанный период изъято более 144 тонн дизельного топлива и бензина, на сумму около 0,5 млн. грн.

Согласно сообщению, в течение 2011 года по инициативе Луганской таможни возбуждено 17 уголовных дел, составлено 947 протоколов о нарушении таможенных правил. Общая стоимость предметов правонарушений по уголовным делам составила 6,7 млн. грн., по делам о нарушении таможенных правил - 98 млн. грн.

При этом в прошлом году в 1,4 раза увеличено количество выявленных правонарушений в пунктах пропуска, в 1,3 раза – помимо пунктов пропуска.