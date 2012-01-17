ДТЭК выкупил 1,5 ГВт сечения на Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта в феврале

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК , приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1485 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в феврале за 14 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 17 января.

Согласно сообщению, в частности, «Востокэнерго» приобрела 900 МВт украинско-белорусского сечения и 235 МВт сечения по направлению в Польшу, а «Пауэр Трейд» - 350 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Молдовы».

Все лоты приобретены по стартовой цене 1 тыс. грн. В аукционе, кроме компаний ДТЭК, другие хозяйствующие субъекты участия не принимали.

Лоты российского сечения общим объемом 3100 МВт были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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