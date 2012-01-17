Чешская Prime Trade готова построить солнечную электростанцию в Херсонской области

Чешская инвестиционная компания «Prime Trade» готова построить в Херсонской области солнечную электростанцию мощностью до 50 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил представитель «Prime Trade» Зденек ПИСТОРА во время встречи с председателем Херсонской облгосадминистрации Николаем КОСТЯКОМ.

«Мы готовы построить электростанцию мощностью 50 МВт. Начнем с этого. Если сегодня будут подписаны необходимые документы, то завтра мы готовы начать строительство. Необходим участок площадью до 100 га», — сообщил З.ПИСТОРА.

При этом с украинской стороны были предложены 3 инвестиционные площадки под строительство гелиоэлектростанции с расположенными на них подстанциями.

В частности, участок площадью 15 га в райцентре пгт Высокополье с подстанцией 38 кВ, 64 га возле села Трифоновка Великоалександровского района (подстанция 154 кВ) и 161 га возле села Рубановка Великолепетихского района (подстанция 154 кВ).

Сумма возможных инвестиций в проект не называлась.

Присутствовавший на встрече представитель АО «Чешский экспортный банк» Мартин ФРЕЛИХ подчеркнул, что банк готов инвестировать в данные проекты по линии поддержки чешского бизнеса за рубежом при условии, что не менее 50% комплектующих технической части проекта будет производства чешских компаний.

По информации пресс-службы Херсонской ОГА, компания «Prime Trade» планирует инвестировать в различные проекты на Херсонщине через свою дочернюю компанию, зарегистрированную в Украине, - ООО «Чешская перспектива».

ООО «Чешская перспектива» - чешско-украинская компания, которая работает в сфере предоставления услуг в промышленности, транспорте, строительстве и энергетике. Представляет продукцию чешских производителей на рынке Украины.

Кроме «Prime Trade» основными партнерами ООО являются чешские компании «Prvni Elektro», «LINTECH», «ELDIS Pardubice», украинское предприятие «Сухов» и немецко-швейцарская фирма «C-Link».