Положительные статданные из еврозоны и США подняли цены на нефть

На мировых торгах в среду, 18 января, цены на нефть растут на фоне положительных статистических данных из Германии и США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,65 доллара, или на 0,65% - до 101,36 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,52 доллара, или на 0,47%, - до 112,05 доллара за баррель.

Во вторник был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы, согласно которому индекс экономических ожиданий в еврозоне в январе вырос неожиданно сильно по сравнению с декабрем - на 21,6 пункта, до минус 32,5 пункта, а показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии, увеличился сразу на 32,2 пункта - до минус 21,6 пункта, продемонстрировав наиболее ощутимую положительную динамику с июля прошлого года.

Статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Аналитики полагали, что в Германии показатель повысился до минус 49,2 пункта с минус 53,8 пункта в декабре.

По данным ФРБ Нью-Йорка, промышленный индекс Нью-Йорка в январе вырос до 13,5 пункта с пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 8,2 пункта. Такой рост стал самым быстрым за девять месяцев. При этом аналитики ожидали роста до 11,3 пункта с 9,5 пункта в декабре, передает Bloomberg.

Также на рынок в плане повышения котировок давит ситуация вокруг Ирана.