Ивано-Франковский облсовет требует от руководства Украины не отдавать ГТС России

Ивано-Франковский областной совет выступает против сдачи газотранспортной системы Украины Российской Федерации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковском облсовете, об этом говорится в обращении областных депутатов на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятом вчера, 17 января, на сессии областного совета.

«Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, решительно возражаем против спекуляций вокруг газотранспортной системы Украины, которую действующая власть пытается сдать России, - говорится в документе. - Манипулируя ценами на газ, государственные чиновники готовят общественное мнение к тому, что, только отдав России газотранспортные магистрали, можно добиться дешевого топлива. Откровенная ложь сводится к уровню непреодолимого обстоятельства».

Авторы обращения заявляют, что не смирятся с ситуацией, когда «из Украины неоправданно вымываются средства, отчуждаются ценности, которые являются национальным богатством, игнорируется Конституция, которая однозначно запрещает посягать на газотранспортную систему Украины».

«Требуем от правительства Украины диверсификации источников снабжения энергоносителей, денонсации кабальных газовых договоренностей с Россией и Харьковских соглашений, введения в эксплуатацию собственных месторождений газа и нефти, - подчеркивают депутаты облсовета. - Денационализация газотранспортной системы является преступлением против украинского народа и подрывом независимого государства. Украинский народ не допустит возвращения имперского господства России».

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