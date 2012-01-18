"Газовое" соглашение с Баку подпишут в Давосе. О сроках и объемах говорить сложно...

Кабинет министров Украины принял распоряжение о подписании соглашения между Кабинетом министров и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины из Азербайджана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

Он отметил, что Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО подписать это соглашение во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это соглашение устанавливает механизм дальнейшей работы в этом направлении. О каких-либо объемах и сроках пока сложно говорить», - подчеркнул В.МАКУХА.

Как сообщал УНИАН, в рамках Давосского всемирного экономического форума, который пройдет в конце января этого года, планируется подписание документов о создании украинско-азербайджанской компании по поставкам сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

Справка УНИАН. В начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.