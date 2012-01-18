Утвержден порядок осуществления мониторинга на угольную продукцию
13:03, 18 января 2012Энергетика
0
Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления мониторинга на угольную продукцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.
«Суть в том, что у нас динамика цен внутренних. Мы хотели проанализировать динамику цен внешних, динамику на разные сорта и марки угля на мировых рынках», - сказал В.МАКУХА.
Он отметил, что в зависимости от динамики цен на мировом рынке министерство намерено готовить рекомендации по ценовой политике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter