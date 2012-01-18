Утвержден порядок осуществления мониторинга на угольную продукцию

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления мониторинга на угольную продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

«Суть в том, что у нас динамика цен внутренних. Мы хотели проанализировать динамику цен внешних, динамику на разные сорта и марки угля на мировых рынках», - сказал В.МАКУХА.

Он отметил, что в зависимости от динамики цен на мировом рынке министерство намерено готовить рекомендации по ценовой политике.