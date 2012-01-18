Бойко уверен, что взаимопонимание с РФ по управлению ГТС будет найдено

Украина уверена, что найдет взаимопонимание с Российской Федерацией в вопросе создания трехстороннего консорциума по управлению ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, комментируя результаты вчерашних переговоров с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Я уверен, что мы найдем взаимопонимание и с российскими партнерами, и с европейскими финансовыми институтами, касаемо решения этих задач (создания трехстороннего консорциума – УНИАН)», - сказал Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что для модернизации украинской ГТС наиболее подходит модель именно трехстороннего консорциума. При этом, необходимо обеспечить гарантии объемов транзита газа со стороны РФ и привлечь средства со стороны Европейского Союза для реализации проекта.

«Наши переговоры, посвященные транзиту, базируются на двух вещах. Во-первых, мы должны иметь гарантии объемов транзита в Европу со стороны наших партнеров из России. Во-вторых, мы должны привлечь Европу для того, чтобы она дала средства на реконструкцию ГТС», - сказал Ю.БОЙКО. При этом он отметил, что на сегодняшний день средства со стороны Европы для модернизации ГТС не поступают. «К сожалению, сегодня мы не получили четкого сигнала со стороны банков Европы, с которыми мы подписали в свое время меморандумы и договоры, касаемо выделения средств и реконструируем ГТС за собственные средства», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2011 г. начал работу проект технической помощи "Подготовительные исследования модернизации украинской газотранспортной системы и хранилищ" в рамках выполнения Брюссельской декларации 2009 года.

В частности, согласно проекту, финансируются исследования экологического и социального влияния модернизации украинской ГТС и подземных хранилищ газа на общую сумму до 2 млн. 650 тыс. евро.

Цель проекта - предоставление помощи трем международным финансовым организациям в проведении экспертной оценки, обеспечивая таким образом подготовку принципов для будущих инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк 23 марта 2009 года в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, последующие технические предложения Украины относительно расписания и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений по финансированию планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность предоставления помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

В то же время, до сих пор эта декларация не выполнялась.