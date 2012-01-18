Украина может полностью обеспечить себя газом, если привлечь частные инвестиции – IHS CERA

Украина имеет потенциал для полного обеспечения себя природным газом в случае последовательного внедрения энергетической политики, направленной на привлечение частных инвестиций в нефтегазовый сектор и реализации собственной ресурсной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава американской консалтинговой компании IHS CERA Дэниэл ЕРГИН сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины».

Как отмечается в розданном в ходе конференции сводном отчете специального исследования по Украине, проведенном экспертами компании IHS CERA, имеющиеся геологические ресурсы Украины позволяют добывать значительно больше объемов газа, чем в настоящий момент, а в сочетании с внедрением эффективных мер в сфере регулирования спроса Украина сможет достичь газовой независимости.

Это один из главных выводов, к которому пришли эксперты IHS CERA, которые по просьбе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в течение шести месяцев выполняли исследовательскую и консультативно аналитическую программу для оценки проблем и возможностей газового сектора Украины.

Эксперты отмечают, что реализация потенциала Украины в газовой сфере возможна лишь при условии существенного увеличения инвестиций в разведку и разработку газовых месторождений украинскими и иностранными частными компаниями, чего, в свою очередь, можно ожидать лишь при условии реформирования имеющейся структуры отрасли, действующего законодательства и регуляторной базы.

Эксперты IHS CERA создали модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно и всесторонне. Этот прогноз добычи газа не основывается на особенно смелых предположениях с геологической точки зрения, но требует увеличения инвестиций в разведку и добычу газа по сравнению с текущими уровнями приблизительно на 1 млрд. долл. ежегодно и со временем до 10 млрд. долл. в год.

По подсчетам компании, тенденция спада добычи традиционного газа в Украине сейчас останавливается, и добыча начнет расти в 2015 г. благодаря большим капиталовложениям, включительно с иностранными инвестициями, вместе с применением современных технологий разведки и добычи. Это приводит к новой добыче на уровне приблизительно 14 млрд. куб. м в год в 2025 г. и 26 млрд. куб. м в год в 2035 г. Высокий уровень инвестиций должен постепенно трансформировать традиционные газовые ресурсы, которые в настоящий момент считаются условными или перспективными, в доказанные месторождения.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что разработка газонасыщенных коллекторов низкой проницаемости начнется медленно, но добыча достигнет уровня 9 млрд. куб. м в год в 2025 г. и 16 млрд. куб. м в год в 2035 г.

Напомним, 6 июля 2011 г. НАК «Нафтогаз Украины» провела переговоры с ведущей экспертно-аналитической компанией IHS CERA относительно проведения независимой экспертной оценки состояния украинского рынка газа.

Справка УНИАН. IHS Cambridge Energy Research Associates (CERA) – американская консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке рекомендаций и экспертных выводов для правительств и частных компаний во всем мире относительно рынка энергоносителей, геополитики, тенденций и стратегий в промышленности.

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