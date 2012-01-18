Беларусь в 2011 году снизила производство электроэнергии на 7,8%

Минск. В Беларуси в 2011 году производство электроэнергии снизилось на 7,8% по сравнению с 2010 годом и составило 31,9 млрд. кВт/ч.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси. При этом за декабрь 2011 года выработано 2,9 млрд. кВт/ч, или на 12,9% меньше, чем в декабре 2010 года.

Количество отпущенной тепловой энергии за прошедший год снизилось на 4,4% и составило 63,6 млн. Гкал. Из них на декабрь пришлось 7,6 млн. Гкал, что на 23% меньше, чем в декабре 2010 года.

В целом, как отмечает Белстат, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в прошедшем году по отношению к 2010 году снизилось до 94,1% и составило 25,96 трлн. белорусских рублей.

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