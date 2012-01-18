Французская BETEN инсталлирует трекинговую гелиоэлектростанцию на Херсонщине

19:02, 18 января 2012
Энергетика
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ООО «Ново Энерджи», входящая в группу компаний Beten Ingenierie (Франция), планирует инсталлировать в Херсонской области трекинговую гилиоэлектростанцию мощностью от 8 до 12 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, планы строительства станции обсуждались сегодня в ходе встречи главы Херсонской ОГА и президента BETEN International Жана РОША.

По информации ОГА, стоимость проекта оценивается в 15 млн. евро.

В пресс-службе не уточнили, в каком районе области будет инсталлирована станция, а также сроки реализации проекта.

По данным Херсонской ОГА, группа Beten Ingenierie планирует до 2020 года реализовать в Херсонской области проекты по строительству ветряных парков суммарной установленной мощностью 150 МВт, а также гелиоэлектростанций мощностью 50 МВт. Объекты планируется размещать в Новотроицком и Ивановском районах области. Проекты оцениваются в 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Технология трекинговых систем является на сегодняшний день наиболее эффективной в отрасли солнечной энергетики, поскольку позволяет устанавливать солнечные панели на подвижную основу. Солнечный модуль «следит» за траекторией солнца в зависимости от времени суток и времени года, что максимизирует производство солнечной электроэнергии. Солнечные трекеры являются дорогой технологией, однако их использование позволяет получить большую прибыль из проекта за счет максимального увеличения генерации электроэнергии.

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