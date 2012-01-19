Цена нефти продолжила рост на статданных из США

На мировых торгах в четверг, 19 января, цены на нефть растут на фоне статданных из США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,79 доллара, или на 0,79% - до 101,38 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,75 доллара, или на 0,68%, - до 111,41 доллара за баррель.

Запасы дистиллятов в США, по данным профильного института, сократились на 900 тысяч баррелей. В то же время, запасы горючего выросли на 4,3 миллиона баррелей. Официальные данные от Министерства энергетики США ожидаются позже в ходе торгов четверга.

Определенное влияние на котировки ресурса продолжают оказывать прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое накануне понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2012 году - до 1,1 миллиона баррелей в день, что на 200 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза. В своем декабрьском отчете организация прогнозировала общемировой спрос на нефть на отметке 90,3 миллиона баррелей в день. Понижение прогноза эксперты МЭА связывают с более слабой, чем ожидалось, экономической ситуацией в мире, что повлекло за собой снижение мирового спроса на "черной золото", передает Bloomberg.