ТЭЦ переводят на уголь: экономия не заменит реформ

Украина намерена полностью перевести все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с природного газа на уголь в качестве топлива для получения тепловой энергии, что, по словам главы Минэнерго Юрия Бойко, позволит экономить около 6 млрд. кубометров газа.

Осуществить задуманное планируется за год. В принципе, премьер-министр Николай Азаров еще в конце лета прошлого года говорил о необходимости замещения голубого топлива углем там, где это только возможно, но теперь речь идет о конкретных цифрах и сроках.

Понятно, что причиной всех этих заявлений является неблагоприятный для украинской стороны ход газовых переговоров. Судя по всему, последним доводом Киева является резкое сокращение потребления газа в ответ на нежелание россиян снизить на него цену до приемлемого уровня. На протяжении 2011 года наша власть пыталась надавить на «Газпром», рассуждая о подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд и ликвидации «Нафтогаза», строительстве терминала по приему сжиженного газа и о разработке месторождений сланцевого газа, звучали даже «угрозы» нарастить добычу собственного природного газа традиционными способами. Но, как видим, к выполнению озвученных планов никто так и не приступил, не считая конкурса на разработку проекта по строительству LNG-терминала. Однако в переводе ТЭЦ на уголь могут оказаться заинтересованы влиятельные украинские финансово-промышленные группы, владеющие угледобывающими активами, а значит, в этой сфере действительно можно ожидать перехода от слов к делу. Но улучшит ли это состояние украинского энергетического рынка?

Министерство угольной энергетики

Если бы украинская экономика не изнывала под тяжестью газовых контрактов, вряд ли кому-либо пришло в голову всерьез говорить о полном отказе от газа в тепловой энергетике. Как не крути, а газ и с технической и экологической точек зрения предпочтительней даже самого высококалорийного угля. Иначе зачем, к примеру, Германии, располагающей достаточно обширными месторождениями угля, наращивать потребление российского газа. Но, как отметил недавно премьер-министр Николай Азаров, при стоимости российского газа 416 долларов за 1 тысячу кубометров Украине выгоднее топить углем. Вслед за премьером свое видение ситуации озвучил Юрий Бойко. Как уже было сказано выше, министр считает возможным в течение года перевести все украинские ТЭЦ на уголь, что в результате даст экономию в 6 млрд. газа в год. Правда, Ю.Бойко уточнил, что для реализации данной программы нужно принять закон, который позволит приватизацию ТЭЦ и передачу их в концессию.

«Как только будет принят закон о выведении их ( ) из объектов, которые не подлежат приватизации, мы будем их направлять в концессию или на приватизацию. Но с одним условием - перевод на водо-угольную технологию», - сказал министр. По его словам, о внедрении этой самой водо-угольной технологии Украина договаривается с китайскими партнерами.

Не будем вдаваться в китайские технические нюансы, отметим лишь, что в Украине существуют свои наработки в сфере повышения эффективности теплоэнергетики. К примеру, совместными усилиями специалистов Национального технического университета Украины «КПИ» и государственного предприятия - научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» еще в начале 2000-х была разработана газопаротурбинная технология «Водолей». Согласно расчетам наших ученых, опубликованных в 2008 году, в случае широкого внедрения технологии «Водолей» для общего производства электрической и тепловой энергии затраты топливных ресурсов сократятся в 1,6-1,7 раза. В частности, только в ЖКХ затраты природного газа сократятся на 4,5-5 млрд. куб. м в год.

Но специалистам Минэнерго, конечно, виднее, где и какие технологии внедрять, и если они окажутся на высоте, то через год «Нафтогаз» можно будет смело переименовывать в «Нафтоуглегаз». «Газпрому» же ничего не останется, как снизить цену на газ для Украины или потерять одного из своих крупнейших потребителей…

Техническая «невозможность»

Между тем, существует мнение, что полностью перевести украинские ТЭЦ на уголь будет не только очень сложно, но и в некоторых случаях в целом невозможно. Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал сомнение относительно целесообразности перевода ТЭЦ на уголь. «Могу даже предположить, что это искаженная информация. Думаю, что речь могла идти о переводе украинских ТЭС на минимальное сжигание газа и максимальное потребление угля, а ТЭЦ, которые работают на газе и не имеют ни складов угля, ни золоотвалов, ни другого специального оборудования, в течение года перевести на газ невозможно», - сказал И.Плачков.

Вместе с тем он согласен с тем, что Украине необходимо минимизировать потребление газа теплоэнергетикой. «У нас есть теплоэлектроцентрали, которые могут параллельно сжигать уголь и газ. Например, Дарницкая ТЭЦ в Киеве, Одесская ТЭЦ, но харьковская ТЭЦ-5 уголь сжигать технически не может и перевести ее на этот вид топлива не то что за год, но и за 3 года будет проблематично, проще построить новую», - подчеркнул экс-министр.

Он убежден, что для снижения закупок российского газа Украине, в первую очередь, необходимо наращивать добычу собственного природного газа. «У нас есть реальная возможность увеличить добычу газа с 20 миллиардов кубов в год до 28 миллиардов, одновременно сократив общее потребление газа до 38-40 млрд. в год. Тогда на импортный газ будет приходиться всего около 10 миллиардов кубометров ежегодно. Ну и, конечно, Украине критически важно повышать эффективность энергетического оборудования, снижая энергопотребление в ЖКХ и промышленности.

Одной из главных задач украинской энергетики остается приведение стоимости газа для населения в соответствие с рыночной ценой, так как простая экономия российского газа вряд ли даст реальный экономический эффект. Представьте себе, что в одном многоэтажном доме в квартирах газовые плиты и его жильцы получают украинский газ по низкой цене, тогда как в соседнем доме на кухнях стоят электроплиты. При этом электростанции, которые обеспечивают этот дом электроэнергией, получают дорогой российский газ и, соответственно, поставляют населению дорогую электроэнергию. Эти вещи нельзя отделять друг от друга», - отметил И.Плачков.

По его мнению, энергоресурс в Украине должен стоить реальных денег, а малообеспеченные слои населения должны получать адресные дотации в денежной форме. «Все энергоносители как первичные (газ, нефть), так и вторичные (электроэнергия, тепло) должны реализовываться по адекватной цене, а от государственных дотаций, покрывающих разницу между рыночной ценой энергоносителя и его отпускной ценой для населения, давно пора отказаться. Иначе мы не выведем украинский энергорынок из тупика, в котором он сегодня находится», - считает экс-министр.

Подытоживая он отметил, что только рыночная стоимость энергоносителей приведет к их реальной экономии.

Стратегия снова проигрывает тактике

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что декларации Минэнерго относительно ТЭЦ далеки от того, чем это ведомство должно заниматься на самом деле. «Если бы Юрий Бойко был руководителем теплоэнергетической станции или даже облэнерго, то можно было бы не удивляться такой постановке вопроса и рассуждать о технических возможностях перехода ТЭЦ с газа на уголь. Возможность сократить потребление газа украинскими ТЭЦ, безусловно, есть, другое дело, что в течение одного года сделать это вряд ли удастся, более реалистично говорить о двухлетней программе и только при наличии инвестиций. Без поддержки частного собственника, а если называть вещи своими именами, то компании ДТЭК сделать это не удастся.

Но когда о переходе с газа на уголь говорит министр, это вызывает недоумение. Вместо того чтобы воплощать планы реформ энергетического рынка, которые были провозглашены Президентом, министр предлагает тактическое, а не стратегическое решение. Это говорит о том, что профильное министерство не готово решать стратегические вопросы энергетической политики», - подчеркнул эксперт.

При этом по мнению А.Нарбута, создание концессий по управлению ТЭЦ или их приватизация, скорее всего, приведет к монополизации теплоэнергетического рынка Украины, что вызовет новый рост коммунальных платежей для населения, практически неконтролируемый правительством.

Но все же, приватизация ТЭЦ и их переход с газа на уголь - не главная проблема украинской энергетики, а лишь ее следствие. Главной проблемой по-прежнему остается неоправданно высокая цена российского газа для Украины, для пересмотра которой правительство и пытается изыскать новые средства давления на «Газпром».

Что же касается влияния сокращения потребления российского газа в текущем году на ход переговоров с РФ, то, по мнению А.Нарбута, тут вряд ли стоит ожидать ощутимого результата. «Заявления Юрия Бойко о том, что Украина может продолжать газовые переговоры с Россией столько, сколько понадобится, не отвечает реальному положению дел. Не может страна, находящаяся в столь сложной экономической ситуации и с тем дефицитом госбюджета и финансов у «Нафтогаза», позволить себе длительные переговоры. Они должны были уже давно завершиться, либо команда украинских переговорщиков должна была уйти», - убежден А.Нарбут.

По его мнению, весной этого года Украина будет иметь критически низкий запас природного газа в подземных хранилищах. «Если же в текущем году Украина сократит закупку российского газа до заявленных 27 миллиардов кубометров, то при отсутствии утвержденного баланса потребления газа в стране и без дополнительной закачки газа в ПХГ к осенне-зимнему периоду 2012 года мы окажемся безоружными перед российскими партнерами, которые смогут сделать с нами все, что захотят», - подчеркнул эксперт. Он прогнозирует, что отсутствие запасов газа сверх 27 миллиардов кубометров может поставить Украину в ситуацию прямой газовой зависимости от РФ.

Основываясь на мнении экспертов можно сделать вывод – если и будет реализована «дегазация» ТЭЦ, то не через год и не в заявленных объемах. Соответственно, об экономии 6 млрд. кубометров газа только на теплоэлектроцентралях вряд ли стоит рассуждать как о реальной перспективе. Тогда как в текущем году нас ждет продолжение тяжелых переговоров с «Газпромом», и только начало глубоких реформ на украинском энергорынке и реструктуризация «Нафтогаза» могли бы произвести хоть какое-то впечатление на российских переговорщиков. Ни то, ни другое по-прежнему не происходит.

В завершение стоит привести мнение мэра Донецка Александра Лукьянченко, который комментируя планы по переводу ТЭЦ на уголь заявил, что это грозит экологической катастрофой региону. "У нас сейчас 293 котельные, если их все перевести на уголь, атмосфера будет как с тремя металлургическими заводами", - сказал А.Лукьянченко.

Антон Лосев (УНИАН)