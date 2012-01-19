Болгария запретила разведку сланцевого газа путем фрекинга. Вслед за Францией

Правительство Болгарии запретило разведку сланцевого газа путем фрекинга из опасений за экологию после многочисленных протестов против использования этой технологии.

Болгария стала второй страной Евросоюза, запретившей фрекинг, после Франции, передает Reuters. Технология заключается во впрыскивании в сланцевые пласты под большим давлением воды, смешанной с песком и химикатами. Противники такого метода считают, что фрекинг загрязняет грунтовые воды и даже вызывает землетрясения.

"Запрет постоянный и действует на всей территории Болгарии и в ее территориальных водах в Черном море", - говорится в тексте постановления.

За нарушение запрета полагается штраф в 100 миллионов левов (65 миллионов долларов).

17 января 2012 года правительство отозвало лицензию на поиск сланцевого газа у американской нефтяной компании Chevron, выданную ей в июне 2011 года. Этому предшествовали акции протеста против добычи сланцевого газа.

"Нам нужны энергобезопасность и энергонезависимость, но не любой ценой", - сказал представитель правящей партии Диан ЧЕРВЕНКОНДЕВ.

По первоначальным оценкам, запасы сланцевого газа в Болгарии составляют до 1 триллиона кубометров.

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Сланцевый газ уже произвел революцию в газовой отрасли США, и теперь ряд стран Восточной Европы привлекают зарубежные компании для поиска сланцевого газа. Румыния и Сербия планируют начать геологоразведку, а Польша надеется начать добычу в 2014- 2015 годах.

Франция запретила фрекинг в июле прошлого года, а Великобритания приостановила глубокую разработку грунта в районе города Блэкпул после небольших колебаний почвы весной 2011 года.