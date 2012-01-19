«Экотехник Прага» инвестирует 100 млн. евро в солнечную электростанцию в Винницкой области

Группа компаний «Экотехник Прага» (Ekotechnik Praha, Чехия) намерена инвестировать 100 млн. евро в строительство солнечной электростанции на территории Литинского района Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее намерение 19 января было подкреплено подписанием Меморандума о сотрудничестве между председателем Винницкой облгосадминистрации Николаем ДЖИГОЙ и директором предприятия "Экотехник Прага" Алешем КОРОСТЕНСКИМ.

Подписывая документ, Н.ДЖИГА заверил, что будет делать все для того, чтобы проект был реализован на территории Винницкой области как можно быстрее.

«Это очень перспективное направление, и мы сделаем все для того, чтобы проект реализовывался быстро. С нашей стороны – будет «зеленый коридор», - сказал Н.ДЖИГА.

Директор предприятия "Экотехник Прага" А.КОРОСТЕНСКИЙ сообщил, что группа компаний «Экотехник Прага» и его предприятие в Украине «Экотехник Украина» на территории Литинского района в 2012 году планируют построить солнечную электростанцию мощностью 54 МВт, которая будет производить почти 62 млн. кВт/ч в год. В строительстве будут использоваться панели типа кристаллическая керамика.

Для реализации проекта уже зарегистрировано и начало работу предприятие "Экотехника Литин".

Справка УНИАН. Группа компаний «Экотехник Прага» и его представитель в Украине «Экотехника Украина» в 2010 году начали проектирование и строительство солнечных электростанций в Украине. В настоящее время ведется строительство солнечной в г. Богуслав Киевской области мощностью 42 МВт, сети солнечных электростанций в Закарпатской области, ведется работы в Днепропетровской и Одесской областях.