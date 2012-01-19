Завтра СНБО на своем заседании рассмотрит вопросы поставок газа в Украину

Завтра на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопросы поставок газа в Украину.

Об этом пишет zn.ua со ссылкой на информированные источники.

В частности, на заседании буду рассмотрены энергетические вопросы. По информации издания, на заседании СНБО планирует утвердить документы, связанные с поставками газа в Украину, в том числе, возможно, газовые директивы.

Ожидается, что в завтрашнем заседании будет большая закрытая часть, на которой и будут рассматриваться газовые документы.

Как напоминает «Зеркало недели», в период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА заседания СНБО проходят довольно редко. Кроме того, заседания СНБО зачастую отменяются или переносятся.

Последнее заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось 8 апреля 2011 года. На нем рассматривались вопросы повышения безопасности украинских атомных электростанций.

Тем временем в пресс-службе СНБО сообщили УНИАН, что во время завтрашнего заседания будет рассматриваться вопрос энергетической безопасности государства.

Заседание под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется в 11.30. По завершении заседания, ориентировочно в 12.30, с заявлением для прессы выступит секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

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