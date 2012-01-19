«Укрнафта»: председателем правления по-прежнему является Питер Ванхеке

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» заявляет, что Питер ВАНХЕКЕ продолжает исполнять свои обязанности в качестве председателя правления компании, и сообщает, что по состоянию на сегодняшний день общее собрание акционеров компании не созывалось.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, комментируя роспространенную в СМИ информацию о смене руководства.

«Компания ведет непростую работу по стабилизации показателей добычи нефти и газа и созданию условий для их роста в будущем. Эта работа является особенно важной, учитывая задачи правительства по уменьшению зависимости страны от импорта углеводородного сырья. Попытки подорвать моральный дух многотысячного коллектива ПАО «Укрнафта», подобные сегодняшней, явно не способствуют достижению соответствующих целей. Мы разочарованы тем, что некоторые украинские СМИ торопятся распространить непроверенную информацию. Вызывает удивление, что данные СМИ не предприняли никаких попыток связаться с представителями компании для подтверждения или опровержения этих слухов», – отметил председатель правления ПАО «Укрнафта» Питер ВАНХЕКЕ.

Напомним, сегодня ряд интернет-изданий со ссылкой на неназванные источники сообщили о переизбрании председателя правления ПАО «Укрнафта».

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Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На "Укрнафту" приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 12% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями (Ахтырканефтегаз, Черниговнефтегаз, Полтаванефтегаз, Долинанефтегаз, Надвирнанефтегаз, Бориславнефтегаз), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилуцкое и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат 562 АЗС по всей территории страны.

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