Цена нефти продолжает расти. Фьючерсы на WTI превысили 100 долл. за баррель

На мировых торгах в пятницу, 20 января, продолжили рост.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,11 доллара, или на 0,11% - до 100,5 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,2 доллара, или на 0,18%, - до 111,75 доллара за баррель.

Подорожание "черного золота" состоялось на фоне статданных из США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,04%, - до 331,209 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Кроме того, с оптимизмом на рынках были восприняты данные о том, что Франция и Испания в четверг провели удачные размещения гособлигаций. В частности, правительство Франции разместило гособлигации почти на 8 миллиардов евро при целевом диапазоне в 6,5-9,5 миллиарда долларов, а власти Испании - на 6,6 миллиарда евро, выше целевой планки в 3-4,5 миллиарда евро.