Харьковские ТЭЦ рассматривают возможность перехода с газа на уголь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя главы ОГА Валентина ДУЛУБА, в настоящее время все харьковские ТЭЦ ведут расчет средств, необходимых для реконструкции и замены оборудования и перехода с газа на уголь.

«Это серьезные капиталовложения. Согласно заявлениям Министерства ( ), кроме государственных средств необходимо привлекать частный капитал. По мере подготовки расчеты будут переданы в Министерство, и будет принято решение о доле участия бюджета и инвесторов. Когда будут определены все основные направления программы, можно будет сказать, сколько будет стоить переоборудование", - сказал В.ДУЛУБ, подчеркнув, что это очень большие средства.

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При этом он отметил, что, учитывая внушительные запасы угля в Украине, использовать свой источник сырья для того, чтобы уменьшить потребление импортного газа, "было бы правильно и эффективно".