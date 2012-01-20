США выступают за создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС Украины

Специальный посланник по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США Ричард МОРНИНГСТАР выступает за создание трехстороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины при участии Украины, России и Европы, поскольку такая структура позволит обеспечить надежную, эффективную и прозрачную работу ГТС.

Об этом Р.МОРНИНГСТАР заявил во время международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины», которая прошла в Киеве 18-19 января, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. «Есть смысл в том, чтобы украинские, российские и европейские инвесторы совместно сыграли роль в создании надежной, эффективной и прозрачной транзитной системы. Это должны делать и Украина, и Россия, и Евросоюз», - сказал спецпосланник Госдепартамента.

При этом он добавил, что украинская ГТС создана еще в советское время и нуждается в значительных средствах на модернизацию, которая позволит Украине и дальше выступать важным транзитером газа в Европу.

Р.МОРНИНГСТАР отметил, что Украина является не только важным транзитером российского газа, но и имеет значительный потенциал в энергетике, реализация которого зависит от того, станет ли Украина более энергетически независимой.

Он высказал мнение, что сейчас наступил переломный момент для Украины в приобретении энергетической независимости.

«За те 18 лет, в течение которых я периодически посещаю Украину, еще не было таких важных времен в украинской энергетике, как в настоящий момент. Украина находится на перепутье, и в настоящий момент ей нужно решить раз и навсегда, будет ли она иметь энергетическую независимость», - сказал специальный посланник по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США.

Он отметил, что США поддерживают будущее Украины в Европейском энергетическом содружестве. Р.МОРНИНГСТАР добавил, что Украина должна создать более прозрачный экономический климат в энергетике, а также выполнять обязательство перед МВФ.

Напомним, на международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины» ведущая энергоконсалтинговая компания IHS CERA представила оценку газового рынка Украины. По выводам экспертов, Украина имеет потенциал для полного обеспечения себя природным газом в случае последовательного внедрения энергетической политики, направленной на привлечение частных инвестиций в нефтегазовый сектор и реализации потенциала собственной ресурсной базы.

Читайте по теме: Украина может полностью обеспечить себя газом, если привлечь частные инвестиции – IHS CERA