СНБО продолжает жестко критиковать газовые контракты трехлетней давности

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил разработать дополнительные мероприятия по обеспечению энергетической независимости страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА по результатам заседания СНБО, которое состоялось сегодня в Киеве.

По ее словам, темой сегодняшнего заседания стало преодоление кризисной ситуации, связанной с газовым контрактом 2009 года с Российской Федерацией.

Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что в связи с условиями этого контракта на сегодняшний день в Украине «возникла реальная угроза национальной безопасности».

Как сказала секретарь СНБО, соглашение загнало экономику Украины в сложные условия. По ее словам, непомерно высокие тарифы на поставки газа по сравнению с другими странами снижают конкурентоспособность Украины.

В подтверждение Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что ежегодно Украина платит России за газ 96 млрд. грн., и убытки государства составляют до 5 млрд. долларов в год.

В связи с этим она заявила, что правительство Украины продолжает настойчивые переговоры для подписания нового справедливого газового контракта.

При этом она добавила, что эти переговоры могут долго длиться.

Как заявила Р.БОГАТЫРЕВА, осознавая это, СНБО решил разработать ряд дополнительных мероприятий по обеспечению энергетической независимости Украины.

В частности, по ее словам, решено осуществить комплекс мероприятий в сфере диверсификации поставок природного газа, в частности, наладить стратегические отношения с ведущими странами – поставщиками газа в регионе.

Также решено увеличить добычу газа на территории Украины, при этом все эти объемы будут направлены на потребности населения и коммунальных предприятий.

Также, сказала секретарь СНБО, было решено начать масштабное внедрение энергосберегающих проектов и использования альтернативных источников.