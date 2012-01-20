Путин поручил начать строительство «Южного потока» в декабре этого года

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил начать строительство газопровода «Южный поток» в обход Украины в декабре текущего года вместо 2013 года, как планировалось ранее.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам реализации проекта «Южный поток», которое провел глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«В соответствии с поручением председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА принято решение значительно ускорить начало реализации проекта. На совещании был одобрен подробный план мероприятий, который позволит приступить к строительству газопровода «Южный поток» не в 2013 году, как планировалось ранее, а уже в декабре 2012 года», - говорится в сообщении.

Как заявил А.МИЛЛЕР, у «Газпрома» имеется всё необходимое для существенного опережения ранее объявленных сроков начала строительства «Южного потока».

«Для этого у нас уже есть международно-правовая база, огромная заинтересованность всех участников проекта в Европе, необходимые финансовые ресурсы и уникальный опыт осуществления масштабных морских газотранспортных проектов. Проект востребован и его ждут, мы приступаем к его реализации», - сказал на совещании А.МИЛЛЕР.

Разработанный в «Газпроме» график строительства «Южного потока» в феврале будет представлен Совету директоров South Stream Transport AG.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ заявил, что подвижки по «Южному потоку» нужно использовать на переговорах с Украиной. «Мне кажется, что все эти факторы необходимо учитывать при принятии крупных решений, в том числе и с Украиной. И наши партнёры должны понимать, что существуют самые разные возможности для того, чтобы «Газпром» поставлял газ в Европу», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Ранее Турция дала разрешение на прокладку «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне.

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.