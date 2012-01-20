Президент пригрозил персональной ответственностью в газовом вопросе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о персональной ответственности высокопоставленных должностных лиц, в частности членов Совета национальной безопасности и обороны, за эффективную и консолидированную работу по решению газового вопроса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

«Я хотел бы, уважаемые коллеги, предупредить и попросить о персональной ответственности за эффективность наших совместных действий в той работе на каждом участке, по которой мы наметим сегодня наши совместные действия», - сказал Президент.

По его словам, проблема газоснабжения и цены на газ превратилась в «тормоз социально-экономического развития нашего государства». «Нам нужно дать оптимальный адекватный ответ на этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент напомнил, что Украина уже третий год подряд ищет выход из ситуации, “в которую ее загнали газовые соглашения 2009 года”, однако до сих пор разные предлагаемые пути решения этого вопроса не дали окончательного ответа на него.

«На сегодняшний день чрезмерные переплаты за газ изымают не только средства на развитие нашей страны и социальных программ. Они залезли в карман практически каждого гражданина нашего государства», - сказал он, напомнив, что без учета «харьковской скидки» Украина платит за газ самую большую цену в Европе, а может и в мире.

По словам В.ЯНУКОВИЧА Украина должна принять эффективное и адекватное решение относительно непомерно высокой цены на газ, которую наше государство получило в результате газовых соглашений 2009 года. «Этот вопрос имеет очень большой вес в жизни нашей страны, в ее экономике и в развитии нашего государства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что такие газовые соглашения являются для Украины «огромным грузом» - в том числе ввиду того, что они заключались сроком на 10 лет. “Следовательно, сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы решить эту проблему”, - сказал он.

«В условиях экономического кризиса, который сейчас существует в мире, - и он никак не может обойти Украину, - это соглашение является дополнительным негативным рычагом влияния на жизнь нашей страны. Без преувеличения скажу - каждого человека», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.