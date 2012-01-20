«Киевэнерго» в понедельник может сменить гендиректора компании - источник

Наблюдательный совет энергокомпании «Киевэнерго» в понедельник 23 января после проведения общего собрания акционеров может сменить генерального директора общества.

Об этом УНИАН сообщили источник в отрасли.

По его словам, на должность нового гендиректора вместо занимающего этот пост Эдуарда СОКОЛОВСКОГО в настоящее время рассматривается 2 кандидатуры. Наиболее вероятная из них, отметил собеседник агентства, это генеральный директор ОАО «Днепроблэнерго» Александр ФОМЕНКО.

«Его кандидатура поддерживается мажоритарным акционером (ДТЭК - УНИАН)», - сказал собеседник.

В пресс-службах ДТЭК и «Киевэнерго» агентству не комментируют указанную информацию.

Напомним, до прихода в «Днепрооблэнерго» в апреле 2010 года 36-летний А.ФОМЕНКО с 2005 года возглавлял энергоснабжающую компанию ПАО «ПЭС-Энергоуголь» входящую в структуру энергохолдинга ДТЭК. До этого с 2000 года входил в правление еще одной энергоснабжающей компании ДТЭК - ООО «Сервис-Инвест».

Как сообщал УНИАН, управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd в декабре 2011 года приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.