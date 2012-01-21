Бойко: Украина объявила тендер на определение оценщика ГТС

Украина объявила тендер на определение компании для оценки стоимости газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером.

«Вчера объявлен тендер по отбору оценщика по консорциуму, по газотранспортной системе и после завершения оценки мы готовы предоставить информацию европейским партнерам», – сказал он.

Напомним, ранее Ю.БОЙКО заявлял, что Украина не намерена продавать России свою ГТС в обмен на снижение цены на газ, несмотря на затянувшиеся почти на два года переговоры о новом соглашении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря глава «Газпрома» сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

В начале января Верховная Рада Украины приняла решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, предусматривающего передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.

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