Богословская: никто не посмеет продать ГТС, потому что этого не хочет Янукович

Народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заверяет, что ни один чиновник не пойдет против воли Президента Украины и не будет предлагать продать украинскую газотранспортную систему (ГТС) России.

Такое мнение она выразила в эфире «Шустер Live».

Отвечая на вопрос, готова ли власть продать ГТС ради дешевого газа И.БОГОСЛОВСКАЯ сказала: «Нет, конечно». По ее словам, ни один чиновник не делал заявлений о продаже украинской ГТС, и все это является лишь спекуляциями оппозиции.

«Ни одного соглашения, которое бы нарушило национальные интересы Украины подписано не было и не будет. Посмотрите на тех людей, которые находятся у власти. Я не знаю, кто там может развернуть ЯНУКОВИЧА. Скорее получит по физиономии. Кому-то может нравиться или не нравиться, но то, что он жестко отстаивает интересы Украины, то, что он не разрешает никому унижать нашу страну ни политически, ни экономически это правда», - добавила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

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