Виновники «кабальных газовых соглашений» должны отвечать перед народом - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что виновные в заключении «кабальных газовых соглашений» должны нести ответственность перед украинским народом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

«…Украина стала заложницей кабальных газовых соглашений, подписанных в 2009 году, за счет которых страна несет огромные миллиардные убытки. …Без преувеличения скажу, что эти соглашения, эти долги стали реальной угрозой национальной безопасности Украины. И те, кто независимо от должностей подталкивал Украину к бездне, должны нести ответственность перед украинским народом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Именно равенство всех перед законом, неотвратимость наказания за его нарушение является признаками правового государства», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

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