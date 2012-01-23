Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий решения по Ирану

На мировых торгах в понедельник, 23 января, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне неопределенности в отношении санкций на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже понизилась на 0,29 доллара, или на 0,29% - до 98,04 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,16 доллара, или на 0,15%, - до 110,02 доллара за баррель.

Ожидается, что ужесточение санкций Евросоюза против Ирана одобрят собирающиеся в понедельник в Брюсселе на свое первое в новом году заседание главы МИД 27 стран ЕС, однако на рынке все еще сохраняются слухи относительно того, что санкции могут быть отложены, передает Bloomberg.

Кроме того, инвесторы ожидают подписания договора о бюджетной стабильности в Европе, предполагающего автоматические санкции в отношении стран-нарушителей бюджетной дисциплины, которое может состояться уже 30 января.