Сирия оценила в 2 млрд. долларов свои убытки от нефтяных санкций ЕС и США

Сирия оценила свои убытки от нефтяных санкций Евросоюза и США в 2 млрд. долл. Об этом заявил министр нефти страны Суфиан АЛАУ, передает "Лента.ру" со ссылкой на SANA.

Глава министерства отметил, что энергетический сектор страны пострадал не только от неспособности экспортировать сырье, но и от действий "террористов". Последние, по словам С.АЛАО, убили 21 рабочего-нефтяника, ранили 24 человек и нанесли ущерб отрасли в размере 34 млн. долл. Министр не уточнил, за какой период это было сделано.

В настоящий момент в отношении режима сирийского президента Башара АСАДА действуют санкции Евросоюза, США и Лиги арабских государств. Американские власти последний раз пополняли черный список сирийских компаний в начале декабря прошлого года. Попавшие в перечень организации и чиновники лишаются доступа к финансовой системе США, а их активы подлежат конфискации.

Евросоюз, который является основным покупателем сирийской нефти, сделал упор на энергетический сектор. Санкции предполагают запрет на экспорт сырья. Дамаск пытается найти новых покупателей, однако переговоры пока не дали никаких результатов. После введения санкций нефтедобыча нефти в Сирии упала на 30%.

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