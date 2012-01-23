Кабмин хочет передать в аренду или концессию 13 крупных ТЭЦ

Кабинет министров Украины предлагает исключить из перечня не подлежащих приватизации объектов 13 крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для последующей передачи в аренду либо в концессию.

Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 16 января (рег. №9713), которым предлагается внести соответствующие изменения в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.

В перечень таких объектов, в частности, планируется включить Днепродзержинскую и Криворожскую ТЭЦ (обе Днепропетровская обл.), Северодонецкую и Лисичанскую ТЭЦ (обе Луганская обл.), Харьковскую ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар" (обе Харьковская обл.), Симферопольскую, Камышбурунскую ТЭЦ и Сакские тепловые сети (все АР Крым), Севастопольскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонскую ТЭЦ.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие обеспечит реализацию программы технического переоснащения ТЭЦ для сокращения потребления природного газа и его замещения на другие альтернативные виды топлива.