К 2030 году 30% энергоносителей в Украине можно заменить на возобновляемые - эксперт

Принятие новой Государственной программы развития возобновляемой энергетики позволит повысить уровень энергонезависимости Украины, уменьшить объем использования традиционных природных ресурсов, улучшить экологическую ситуацию, а также приблизиться к требованиям Евросоюза.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели»(№2, 20—27 января 2012 года) заявил директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор Нвер МХИТАРЯН.

По его словам, параллельно с пересмотром энергетической программы в Украине должна быть принята новая Государственная программа развития возобновляемой энергетики. И в ней необходимо прописать цель — замещение к 2030 году 30% энергоносителей из традиционных источников энергоносителями из возобновляемых источников при снижении их стоимости минимум в два раза.

Выполнение этой программы, отметил эксперт, даст возможность повысить уровень энергетической независимости Украины, уменьшить объем использования традиционных природных ресурсов, улучшить экологическую ситуацию, усовершенствовать механизм государственного управления и регулирования в отрасли.

Кроме того, положительным побочным, но немаловажным эффектом будет и приближение Украины к требованиям Европейского Союза с точки зрения реализации положений Энергетической хартии.

«Упомяну только один прогнозный технико-экономический показатель от роста использования энергии возобновляемых источников: поступление средств в государственный бюджет за счет налога на прибыль за период 2011—2030 гг. прогнозируется в объеме 158 млрд. грн., а до 2055 гг. — 860 млрд. грн. Кроме того, поступления в бюджеты всех уровней вырастут за счет начислений на заработную плату, арендных платежей, компенсаций за предотвращение вредных выбросов и т.д. Это объективно выгодный путь, важно только его начать», — убежден профессор.

Он отметил, что на первом этапе реализации программы необходимо создать инновационный центр, который бы координировал разноплановые мероприятия, необходимые для достижения ее целей. По мнению Н.МХИТАРЯНА, целесообразно было бы создать его на базе Института возобновляемой энергетики (ИВЭ) НАН Украины как ведущей организации в отрасли альтернативной энергетики.

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