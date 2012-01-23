Реализация бензина через АЗС в декабре сократилась на 9,4%, дизтоплива – на 13,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 450 единиц, в декабре 2011 года сократилась на 9,4%, по сравнению с декабрем 2010 года, до 267,0 тыс. тонн, а дизельного топлива на 13,6% – до 136,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины. В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 54,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 42,5% – А-90-93, 3,3% – А-72-80.

Кроме того, в декабре 2011 года было реализовано сжиженного и сжатого газа соответственно 25 тыс. тонн и 14,8 тыс. тонн (данные относительно реализации газа для автомобилей разрабатываются начиная с января 2011 года).

В декабре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов, сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,618 млрд. грн., из которой 3,635 млрд. грн. (64,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,572 млрд. грн. (28,0%) – от продажи дизельного топлива, 271,7 млн. грн. (4,8%) – от продажи сжиженного газа и 139,8 млн. грн. (2,5%) – от продажи сжатого газа.

На 1 января 2012 года на АЗС в остатках насчитывалось 129,1 тыс. тонн бензина, 66,8 тыс. тонн дизельного топлива, 8,7 тыс. тонн сжиженного газа и 0,7 тыс. тонн сжатого газа.

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