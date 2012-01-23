Евросоюз утвердил введение эмбарго на поставки нефти из Ирана
Сегодня главы МИД 27 стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили решение о введении эмбарго на поставки нефти из Ирана, передает Reuters.
В частности, правительства Евросоюза запретили заключение контрактов на импорт и перевозку иранской нефти и нефтепродуктов.
Те страны, у которых уже есть контракты с Ираном, могут выполнять обязательства по ним до 1 июля. До 1 мая ЕС оценит, насколько эффективны принятые меры, и удается ли странам находить альтернативных поставщиков.
Также министры договорились о замораживании активов центробанка Ирана и о запрете торговли золотом и другими драгметаллами с центробанком и другими госучреждениями страны.
С помощью этих мер Евросоюз хочет заставить Иран свернуть программу обогащения урана, считая, что Тегеран заинтересован в создании ядерного оружия.
Основная доля европейского импорта иранской нефти, около 68%, приходится на Грецию, Италию и Испанию. В Греции доля потребления "черного золота" из Ирана достигает 35%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Цена нефти продолжила рост на фоне ситуации вокруг Ирана