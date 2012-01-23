Евросоюз утвердил введение эмбарго на поставки нефти из Ирана

Сегодня главы МИД 27 стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили решение о введении эмбарго на поставки нефти из Ирана, передает Reuters.

В частности, правительства Евросоюза запретили заключение контрактов на импорт и перевозку иранской нефти и нефтепродуктов.

Те страны, у которых уже есть контракты с Ираном, могут выполнять обязательства по ним до 1 июля. До 1 мая ЕС оценит, насколько эффективны принятые меры, и удается ли странам находить альтернативных поставщиков.

Также министры договорились о замораживании активов центробанка Ирана и о запрете торговли золотом и другими драгметаллами с центробанком и другими госучреждениями страны.

С помощью этих мер Евросоюз хочет заставить Иран свернуть программу обогащения урана, считая, что Тегеран заинтересован в создании ядерного оружия.

Основная доля европейского импорта иранской нефти, около 68%, приходится на Грецию, Италию и Испанию. В Греции доля потребления "черного золота" из Ирана достигает 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цена нефти продолжила рост на фоне ситуации вокруг Ирана

Заявления Ирана подняли цену нефти