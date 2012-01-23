Фирташ в 2012 г. закупит 8 млрд. куб. м газа для украинских химических предприятий

Компания OstChem Holding Limited намерена в 2012 году поставить 8 млрд. куб. м газа для нужд химической отрасли, азотных предприятий Дмитрия ФИРТАША.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ФИРТАША.

«Мы обеспечили стабильную работу крупнейших предприятий химической отрасли, которая является стратегической для экономики Украины. Поставки необходимых объемов газа позволяют нам продолжить модернизировать предприятия, создавать и развивать на их базе нефтехимическое производство. Наша конечная цель – усиление позиций Украины на глобальных рынках химической продукции», – отметил глава совета директоров Group DF Д.ФИРТАШ.

Также в сообщении отмечено, что в 2011 году на азотных предприятиях Д.ФИРТАША в реконструкцию и капитальные ремонты производственных мощностей было вложено 1 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что группа химических компаний Ostchem Group, подконтрольная бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, отказалась от импорта в Украину природного газа среднеазиатского происхождения вследствие его высокой стоимости.

Ostchem импортировал газ для своих химических предприятий, а также афилированных с владельцем группы химзаводов в Украине.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-ноябре 2011 г. Украина импортировала 4,189 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля 2011 г. холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.