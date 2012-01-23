Гендиректором «Киевэнерго» назначен экс-глава "Днепрооблэнерго" Фоменко

Наблюдательный совет АК «Киевэнерго» назначил экс-гендиректора ПАО "Днепрооблэнерго" Александра ФОМЕНКО генеральным директором компании вместо уволенного Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщил глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван ПЛАЧКОВ.

По его словам, уволенный Э. СОКОЛОВСКИЙ продолжит карьеру в компании на другой позиции.

«Он продолжит работать в компании», - сказал И. ПЛАЧКОВ.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет энергоснабжающей компании ПАО "Днепрооблэнерго" (г. Днепропетровск) с 23 января отозвал Александра ФОМЕНКО с должности генерального директора предприятия в связи с поданным им заявлением об увольнении.

Напомним, до прихода в «Днепрооблэнерго» в апреле 2010 года 36-летний А.ФОМЕНКО с 2005 года возглавлял энергоснабжающую компанию ПАО «ПЭС-Энергоуголь» входящую в структуру энергохолдинга ДТЭК. До этого с 2000 года входил в правление еще одной энергоснабжающей компании ДТЭК - ООО «Сервис-Инвест».

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Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd в декабре 2011 года приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.